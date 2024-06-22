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У Главного храма ВС РФ прошла мемориальная акция «Свеча памяти»

В акции приняли участие замглавы МО РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, военнослужащие, духовенство и представители молодежных организаций.
2024-06-22 06:11:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

У Главного храма ВС РФ состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Чтобы зажечь свечи участников, к месту проведения мероприятия доставили частицу пламени от Вечного огня Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга.

Лампаду со священным огнем зажгли ветеран Великой Отечественной войны - защитник Ленинграда Валентин Богданов и участник СВО, Герой России Иван Жарский, который в сопровождении военнослужащих роты почетного караула привез ее в Москву. Перевозка осуществлялась на бронеавтомобиле «Тигр» в переносной газовой лампаде.

В ночь на 22 июня в Главном храме ВС РФ состоялась Божественная лития в память о жертвах Великой Отечественной войны. А в 4 часа утра участники мероприятия провели акцию «Свеча памяти», установив зажженные свечи у памятника «Матерям победителей» и у других художественных композиций музейно-храмового комплекса.

В акции участвовал замглавы МО РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин, а также военнослужащие, духовенство и представители молодежных организаций. Ранее этой ночью они также поучаствовали во флешмобе - выстроились со свечами в форме числа 1418.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #день памяти и скорби #Главный храм ВС РФ #«Свеча памяти»
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