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Экипаж Т-72Б3М разрушил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Корректировку огня 125-миллиметрового орудия вел расчет беспилотного летательного аппарата.
2024-06-25 11:15:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж танка Т-72Б3М уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на вражеском берегу Днепра. Об этом сообщает Минобороны России. 

Расчет беспилотного летательного аппарата ВДВ вел воздушную разведку в Херсонской области и обнаружил перемещение личного состава неприятеля. Удалось вскрыть пункт управления беспилотниками противника.

Чтобы его поразить, был задействован танк, который прибыл на закрытую огневую позицию, используя складки местности. Огневое поражение противнику нанесли при помощи 125-миллиметровой танковой пушки. 

Корректировку стрельбы при этом вели в режиме реального времени, данные предоставлял расчет беспилотника. 

Разрушив вражеский пункт управления, экипаж танка быстро переместился в тыловой район, где замаскировал свой Т-72Б3М и дозарядил его, чтобы быть способным в любой момент снова выйти на огневой рубеж и обрушить на врага град 125-миллиметровых снарядов. 

Ранее танкисты-«призраки» рассказали о своей работе севернее Авдеевки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танки #Днепр #Т-72Б3М #Херсонская область
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