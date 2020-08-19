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На конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 в Узбекистане определили судей и выдали автомобили командам

Кирилл Васин
19:59 19.08.2020
Международные состязания пройдут в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На полигоне «Кокандский» в Узбекистане в штабе международного конкурса «Дорожный патруль-2020» на судейской коллегии были назначены судьи и технические представители от команд-участниц. Заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майором Виталием Кохом был вручен сертификат старшему судье конкурса от Минобороны Узбекистана.

Кроме этого на автодроме общевойскового полигона Республики Узбекистан после жеребьевки «разыграли» основные и резервные патрульные автомобили, на которых участники конкурса «Дорожный патруль» будут соревноваться.

Выбор автомобилей проходил в присутствии судей и руководителей команд, представляющих Россию, Белоруссию и Узбекистан. Особенностью конкурса станет то, что заезды будут проводиться командами на патрульных автомобилях «Chevrolet Nexia-3», произведенных в Узбекистане.

Участники международного этапа конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 впервые познакомились с трассой и препятствиями на полигоне «Кокандский», где в дальнейшем им предстоит отстаивать лидерство в ходе проведения состязаний.

Международные состязания пройдут в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан. В прошлом году они проводились на территории Исламской Республики Иран.

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