В Североморске проходит парад в честь Дня ВМФ: прямая трансляция

В городе Североморске, который называют столицей Северного флота, проходит парад в честь Дня Военно-морского флота. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на сайте телеканала «Звезда» в 10:50.

В параде в Североморске принимают участие более трех тысяч военнослужащих, 42 корабля и судна обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Новомосковск», большой противолодочный корабль «Североморск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также 25 единиц наземной техники и два вертолета.

Праздничные парады в честь Дня ВМФ России пройдут на главных базах страны сегодня, 26 июля. Всего в мероприятиях примут участие около 15 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.