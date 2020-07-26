Военнослужащие военной базы РФ ЮВО в Абхазии отпраздновали 102-ю годовщину со дня образования старейшего соединения: видео

В Абхазии на территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), 25 июля прошли торжества, приуроченные празднованию 102-й годовщины со дня образования Краснодарской Краснознаменной Орденов Кутузова и Красной звезды российской военной базы Южного военного округа.

По традиции, на территории военного городка соединения праздник начался с выноса Боевого знамени части. Далее были вручены награды, ценные подарки и грамоты отличившимся военнослужащим, личный состав базы поздравили ветераны, ранее проходившие службу в соединении.

Военнослужащие разведывательного подразделения выступили с эпизодом «уничтожения» диверсионных групп «противника», а военный оркестр подготовил шоу барабанщиков и исполнил попурри популярных композиций, а также показал барабан-шоу.

Кроме того, гостям были представлены около 50 единиц современного стрелкового вооружения и боевой техники, находящихся на вооружении соединения, в том числе: танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», зенитные ракетные комплексы «ОСА» и новейшие бронеавтомобили «Тигр».

Также состоялся плац-концерт в исполнении творческих коллективов. Кульминацией праздника стал праздничный вечерний салют.

Празднование 102-й годовщины российской военной базы было намечено на 20 июля, но дату празднования перенесли на 25 число в связи с началом внезапной проверки боеготовности российских войск в ЮВО.