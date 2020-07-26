На Камчатке и во Владивостоке начались парады в честь Дня ВМФ.

В акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке украшенные флагами корабли и моряков в парадной белоснежной форме поочередно поприветствовал командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) Сергей Авакянц.

Впервые в День ВМФ во Владивостоке зрители, если позволят метеоусловия, увидят фигуры высшего пилотажа и элементы воздушного боя в исполнении летчиков авиационной группы «Русские витязи». Вечером зрителей ожидает праздничный салют.

Возглавляет праздничный строй флагман Тихоокеанского флота - ракетный крейсер «Варяг». За ним – еще шесть кораблей, среди которых: большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и дизельная подводная лодка типа «Варшавянка».

На Камчатке в параде примут участие 26 кораблей и судов, из них 8 – в парадной линии, включая атомный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань».