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Силы всех флотов и Каспийской флотилии примут участие в парадах в День ВМФ

Кирилл Васин
02:32 26.07.2020
Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 000 военных.
Силы всех флотов и Каспийской флотилии примут участие в парадах в День ВМФ
© Фото: Минобороны РФ

Корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии примут участие в военно-морских парадах в честь Дня ВМФ 26 июля.

В торжественном мероприятии в столице Северного флота, Североморске, примут участие 42 корабля и судна обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Новомосковск», большой противолодочный корабль «Североморск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также 25 единиц наземной техники, два вертолета и более трех тысяч военнослужащих.

© Минобороны РФ
Кадры генрепетиции Северного флота в Североморске

В Балтийске Калининградской области в параде поучаствуют эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный» и «Стерегущий», малые противолодочные корабли «Алексин» и «Калмыкия», МРК «Зыбь», «Зеленый Дол», патрульный сторожевой корабль «Надежный» и другие: всего 55 кораблей и судов, из них 9 – в парадной линии. Также зрители увидят два вертолета, 20 единиц наземной техники и более двух тысяч военнослужащих.

© Минобороны РФ
Кадры генрепетиции Балтийского флота в Калининградской области

Во Владивостоке в парадной линии выстроятся ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», МПК «Кореец», базовый тральщик «БТ-100», ракетный катер «Р-18» и большая дизельная подводная лодка. Также продемонстрируют 14 единиц наземной техники. В мероприятиях участвуют более 2,1 тысячи военнослужащих.

© Минобороны РФ
Кадры генрепетиции Тихоокеанского флота во Владивостоке

На Камчатке в параде примут участие 26 кораблей и судов, из них 8 – в парадной линии. Всего в мероприятиях будут задействованы 1,5 тысячи военнослужащих.

© Минобороны РФ
Кадры генрепетиции Тихоокеанского флота в Петропавловске-Камчатском

В Севастополе будут представлены фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Ямал», малый ракетный корабль «Ингушетия», подводная лодка «Колпино», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», парусное судно «Херсонес» и многие другие: всего 57 кораблей и судов, а также 28 самолетов, вертолетов и БПЛА, 49 единиц наземной техники и более 1,5 тысячи военнослужащих.

© Минобороны РФ
Кадры генрепетиции Черноморского флота в Севастополе

В военно-морском празднике в Каспийске в Дагестане примут участие более 1,8 тысячи военнослужащих, будет задействовано 13 воздушных судов, шесть единиц наземной техники, а также 44 корабля, в частности, ракетные крейсеры «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Град Свияжск», малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань».

© Минобороны РФ
Кадры генрепетиции Каспийской флотилии в Дагестане

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и более 4 000 военных. Президент России Владимир Путин посетит Главный парад ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

Всего в праздничных мероприятиях 26 июля в базах Военно-морского флота России примут участие около 15 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники. Помимо прочего, пройдут и мероприятия в сирийском городе Тартус.

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