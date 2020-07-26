Мачты, канаты, перебросовка: кадры занятий курсантов морских вузов на паруснике «Крузенштерн»

Курсанты морских специальностей российских вузов, подведомственных Росрыболовству, проходят практику на нескольких имеющихся в России парусниках. Учебный процесс не должен нарушаться практически ни по каким причинам, но, к примеру, сложные погодные условия могут заставить отложить те или иные занятия.

Команда «Военной приемки» поприсутствовала на барке «Крузенштерн» во время рейда. В частности, в кадр попали процессы «перебросовки» - перенаправления рей корабля - и возвращения косых парусов на носу, подвергшихся воздействию ветра, в первоначальное положение. Чтобы сделать это, морякам приходится в прямом смысле повиснуть на носу, что нелегко даже для опытных мореплавателей.

Даже стирка рабочей одежды моряков происходит на палубе: на нее выкладывается одежда и стирается мыльным раствором; затем ополаскивается сначала в морской воде, а после - в пресной.

О нелегкой жизни моряков парусных кораблей, а также о том, какой след в истории был оставлен отечественными мореплавателями 200 лет назад, смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка» - «Антарктида. Континент, открытый русскими моряками».