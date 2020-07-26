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В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

Андрей Аркадьев
15:57 26.07.2020
В торжествах было задействовано 28 экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
В Североморске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
© Фото: Минобороны России

В Североморске завершился военный парад в честь Дня ВМФ, который по всей стране отмечается сегодня, 26 июля. Праздничные мероприятия начались с торжественного марша войск Североморского гарнизона и митинга у мемориала Защитникам Заполярья.

Командовал парадом начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, принимал его командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. По Приморской площади Североморска промаршировали парадные расчеты офицеров штаба Северного флота, экипажей кораблей и военнослужащих-женщин.

Моисеев обошел строй из 14 кораблей и подводных лодок, поднялся на борт тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и поздравил военнослужащих с праздником.

Всего в военно-спортивном празднике приняли участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (проект 1 144.2) - самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой.

Переданный Северному флоту в апреле 1998 года, ТАРКР стал последним в своей серии (шифр «Орлан»). Всего в нашей стране было построено четыре таких корабля. По состоянию на сегодня лишь один «Петр Великий» находится в строю, ТАРКР «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию на АО ПО «Севмаш».

Мощности ядерных реакторов хватило бы, чтобы обеспечить электричеством город на 200 тысяч человек.

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