Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Главный военно-морской парад ТЕГИ

Красота и величие: кадры подготовки к параду ВМФ в Балтийске

Максим Румянцев
Андрей Аркадьев
13:20 26.07.2020
Корветы «Стерегущий» и «Сообразительный» остались в Балтийске на праздник. Эти корабли - основа современного флота в ближней морской зоне. Двигаются со скоростью 27 узлов, вооружены теми же ракетами, что и фрегаты и с той же вертолетной площадкой на юте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Балтийске - самые западные морские ворота России, начало Калининградского морского канала,  дальше выход в открытое море и в обычные дни это одно из самых судоходных мест. В день ВМФ здесь развернулась главная сцена праздника, масштаб которого показала генеральная репетиция.

Девять кораблей и судов в парадном строю, еще 46 - участники водно-спортивного праздника. Этого дня ждали долго, к нему готовились. Фарватеры выверены, курс, скорость, интервал и дистанция отработаны так, чтобы парадный строй получился идеальным. Медь надраена до блеска, белоснежная форма отутюжена.

Кирилл Борисов гидроакустик, этим летом окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Для того чтобы его корабль прошел по морскому каналу полным ходом и без замечаний, лейтенанту придется нести вахту глубоко под палубой.

«Во время прохождения по каналу мое место - это пост гидроакустики, я освещаю подводную обстановку и, к сожалению, парада я скорее всего не увижу», - рассказал Кирилл Борисов, командир гидроакустической группы корвета «Стерегущий».

Лейтенант Юрий Молчанов увидит праздник на полном ходу прямо с борта «Стерегущего». Выпускник Черноморского военно-морского имени Нахимова, артиллерист, попал служить на Балтику меньше месяца назад и сразу получил ответственное задание - дооснастить корвет салютными пушками, которые в обычное время хранятся в артиллерийских погребах и подготовить расчет к парадной стрельбе.

«Я командир расчета, у меня четыре матроса, по две на каждую пушку, мы отработали норматив, у нас будет двенадцать выстрелов с интервалом пять секунд на параде», - пояснил он.

На генеральной репетиции все происходит, как на параде - с точностью до выстрела. Скорость кораблей в несколько раз выше обычной для этого узкого фарватера, поэтому и волна от кильватера порой перехлестывает через парапет к восторгу зрителей.

Один из самых зрелищных эпизодов происходит, когда большой десантный корабль «Калининград» высаживает на плав боевую технику морской пехоты при мощной огневой поддержке.

Красоты во время парада будет как всегда много. Базовый и рейдовые тральщики обезвредят мину, а противолодочный вертолет покажет поиск подлодки  с помощью гидроакустической станции. Противодиверсионное подразделение морского спецназа возьмет на абордаж захваченное пиратами гражданское судно, а самый большой  в мире десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» одним своим видом вызывает восхищение зрителей.

Все это - лишь малая часть того, что остается за кулисами праздника  Сотни тренировок, курсовых задач и практических стрельб в море выполнили балтийцы с начала этого года, оставив за кормой десятки тысяч морских миль.  Совместные учения и маневры разнородных сил, когда моряки, летчики и береговые войска действуют как единое целое, решая общие задачи. Круглосуточное боевое дежурство морской авиации и расчетов ПВО, которое не прекращается и в праздники. За видимой легкостью и эффектными маневрами  - ежедневная боевая учеба.

Вальсирующие на воде буксиры не просто продемонстрируют прекрасные маневренные и ходовые качества, но и поставят романтическую и красивую точку в завершении праздника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.07.2020, 21:25
Свыше четырех млн туристов с начала года посетили Крым и Кубань
Дата26.07.2020, 10:41
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Дата25.07.2020, 11:13
Сергей Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Дата26.07.2020, 11:44
МО РФ: завершаются работы по созданию современных систем вооружения для ВМФ РФ
Дата25.07.2020, 10:03
Вопрос со столетней историей: Петренко рассказала о ходе расследования дела Романовых
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Главный военно-морской парад
13:20 Армия
Видео
Красота и величие: кадры подготовки к параду ВМФ в Балтийске
13:16 Армия
статья
Новинки кораблей и легенды ВМФ: как прошел Главный Военно-морской парад в Петербурге
12:02 Армия
Видео
Ту-142М в небе: кадры пролета противолодочников над Петербургом
12:00 Армия
Видео
В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ
11:30 Армия
Видео
Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:10 Спорт
Видео
Еле передвигающийся Емельяненко попал на видео в аэропорту
10:41 Армия
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
06:58 Эксклюзив
Видео
«Для меня это исторический момент»: Евгений Миронов побывал на параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке
02:32 Армия
Силы всех флотов и Каспийской флотилии примут участие в парадах в День ВМФ
00:50 В стране и мире
Видео
«Как в фильме ужасов»: на Камчатку обрушились «торнадо» из комаров
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Еле передвигающийся Емельяненко попал на видео в аэропорту
Видео
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге
Видео
Стивен Сигал выпустил омуля в Байкал: видео
Опережая будущее: создан детектор мгновенного обнаружения СOVID-19
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.