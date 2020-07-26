Красота и величие: кадры подготовки к параду ВМФ в Балтийске

В Балтийске - самые западные морские ворота России, начало Калининградского морского канала, дальше выход в открытое море и в обычные дни это одно из самых судоходных мест. В день ВМФ здесь развернулась главная сцена праздника, масштаб которого показала генеральная репетиция.

Девять кораблей и судов в парадном строю, еще 46 - участники водно-спортивного праздника. Этого дня ждали долго, к нему готовились. Фарватеры выверены, курс, скорость, интервал и дистанция отработаны так, чтобы парадный строй получился идеальным. Медь надраена до блеска, белоснежная форма отутюжена.

Кирилл Борисов гидроакустик, этим летом окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. Для того чтобы его корабль прошел по морскому каналу полным ходом и без замечаний, лейтенанту придется нести вахту глубоко под палубой.

«Во время прохождения по каналу мое место - это пост гидроакустики, я освещаю подводную обстановку и, к сожалению, парада я скорее всего не увижу», - рассказал Кирилл Борисов, командир гидроакустической группы корвета «Стерегущий».

Лейтенант Юрий Молчанов увидит праздник на полном ходу прямо с борта «Стерегущего». Выпускник Черноморского военно-морского имени Нахимова, артиллерист, попал служить на Балтику меньше месяца назад и сразу получил ответственное задание - дооснастить корвет салютными пушками, которые в обычное время хранятся в артиллерийских погребах и подготовить расчет к парадной стрельбе.

«Я командир расчета, у меня четыре матроса, по две на каждую пушку, мы отработали норматив, у нас будет двенадцать выстрелов с интервалом пять секунд на параде», - пояснил он.

На генеральной репетиции все происходит, как на параде - с точностью до выстрела. Скорость кораблей в несколько раз выше обычной для этого узкого фарватера, поэтому и волна от кильватера порой перехлестывает через парапет к восторгу зрителей.

Один из самых зрелищных эпизодов происходит, когда большой десантный корабль «Калининград» высаживает на плав боевую технику морской пехоты при мощной огневой поддержке.

Красоты во время парада будет как всегда много. Базовый и рейдовые тральщики обезвредят мину, а противолодочный вертолет покажет поиск подлодки с помощью гидроакустической станции. Противодиверсионное подразделение морского спецназа возьмет на абордаж захваченное пиратами гражданское судно, а самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» одним своим видом вызывает восхищение зрителей.

Все это - лишь малая часть того, что остается за кулисами праздника Сотни тренировок, курсовых задач и практических стрельб в море выполнили балтийцы с начала этого года, оставив за кормой десятки тысяч морских миль. Совместные учения и маневры разнородных сил, когда моряки, летчики и береговые войска действуют как единое целое, решая общие задачи. Круглосуточное боевое дежурство морской авиации и расчетов ПВО, которое не прекращается и в праздники. За видимой легкостью и эффектными маневрами - ежедневная боевая учеба.

Вальсирующие на воде буксиры не просто продемонстрируют прекрасные маневренные и ходовые качества, но и поставят романтическую и красивую точку в завершении праздника.