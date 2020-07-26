Новинки кораблей и легенды ВМФ: как прошел Главный Военно-морской парад в Петербурге

Сегодня, 26 июля, в Санкт-Петербурге состоялся Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России. Свою красоту и выучку тысячам зрителей продемонстрировали участие 46 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, прошедших парадным строем в акваториях Невы и Большого Кронштадтского рейда.

В праздничных мероприятиях принимал участие президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Следуя на катере из Кронштадта, российский лидер поочередно обратился к экипажу каждого корабля, поздравляя их с праздником.

Сигнал к началу парада дал залп салютного дивизиона Петропавловской крепости. На Сенатской площади состоялась церемония вноса символов Парада – кормового Георгиевского флага линейного корабля «Азов» и Орденского военно-морского флага СССР крейсера «Аврора». Флаги были подняты на башнях Адмиралтейства.

Сойдя с борта катера, Владимир Путин обратился к морякам, ветеранам и всем россиянам с поздравительным словом.

«Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Они будут верны заветам адмирала Нахимова "Мыслить прежде всего о славе России и родного флота". С праздником вас! Да здравствует Военно-морской флот!», - сказал Путин.

После обращения российского лидера прозвучал гимн Российской Федерации и первые корабли-участники парада появились на Неве.

В морской части парада приняли участие корабли от Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии - всего 46 надводных кораблей, катеров и подводных лодок. Под разведенными мостами, от Благовещенского до Троицкого мостов, в лучах яркого питерского солнца и под восторженные комментарии жителей и гостей Северной столицы прошли как новейшие боевые корабли так и легендарные образцы. Впервые участие в параде принял фрегат «Адмирал Касатонов».

На его борту размещен Центр управления парадным строем Главного военно-морского парада- с него дают указания кораблям по ходу движения. Сразу после торжеств он отправится служить на Северный флот, откуда и прибыл на парад. Для того, чтобы принять участие в празднике, флагману пришлось обогнуть Норвегию и пройти мимо Великобритании в Северном море.

Также по Неве прошли корвет «Бойкий», малые ракетные корабли «Серпухов», «Советск» и «Мытищи», противодиверсионные катера типа «Грачонок», новейшие десантные катера, корабли противоминной обороны, обладающие самым большим в мире монолитным корпусом из стеклопластика «Владимир Емельянов» и «Александр Обухов», дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург» (типа «Лада»). На заданной для речного фарватера скорости прошли тактические группы патрульных катеров «Раптор».

Важным элементом Парада на Неве стало прохождение в парадном строю десантного катера с ботиком Петра I, участие в Параде точной копии 54-пушечного парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава», прохождение тактической группы катеров с флагами прославленных соединений и группы десантных катеров с танком Т-34 и БМ-13 «Катюша» на борту.

В «сердце» ВМФ, городе морской славы, Кронштадте в Главном Военно-морском параде приняли участие боевые корабли крупного водоизмещения.

Это новейший большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» атомный подводный ракетный крейсер «Орел», большие десантные корабли «Королев» и «Минск», головная в серии, строящихся для Тихоокеанского флота дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол», представляющая подводные силы Черноморского флота. А также корабельные ударные и противолодочные группы. Среди них, - многоцелевой корвет «Стойкий», новейший патрульный корабль «Василий Быков», малые ракетные корабли «Пассат» и «Ливень», малые противолодочные корабли «Казанец» и «Уренгой», ракетный катер «Чувашия».

Особенностью Морского парада на Кронштадтском рейде стало участие в нем океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», совершившего длительную экспедицию, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге была представлена 41 единицей авиационной техники. В небе над Северной столицей пролетели современные истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, топливозаправщик Ил-78, имитирующий заправку в воздухе пары новейших многофункциональных истребителей Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В составе пешей колонны по Адмиралтейской набережной торжественным маршем под звуки военного оркестра прошли офицеры Главного командования ВМФ, курсанты высших военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга, воспитанники Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Также парады в честь дня ВМФ прошли в семи городах России, в главных базах флотов и Каспийской флотилии, а также в акватории порта Тартус.

Всего в парадах ко Дню ВМФ задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.