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Ту-142М в небе: кадры пролета противолодочников над Петербургом

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
12:02 26.07.2020
В  комплект  вооружения  «охотников за субмаринами»  входят  торпеды,  противолодочные бомбы «Ласточка»  и  «Скворец»,  а также морские  мины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Яркая  доминанта Главного военно-морского  парада - пролет над Петербургом  самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе дальних  противолодочников Ту-142М. 

На тренировку самолеты взлетели сразу четырех аэродромов одновременно. На аэродроме Кипелово в Волгоградской области находятся противолодочники Ил-38 и Ту-142.

Ту-142 в морской авиации считается главным противолодочником, а на Северном флоте он еще и защитник нашей Арктики. У него богатырские размеры и муравьиная выносливость.

Самолет оторвался от полосы на скорости 300 км в час. Он может с легкостью набрать высоту 13500 метров. Экипаж большого противолодочника - десять человек: операторы специального оборудования, штурманы и пилоты: командир и его помощник, от них не скроется ни одна вражеская субмарина.

Пролетая над морской поверхностью, они отслеживают сигналы с радио-букв, которые реагируют на любой посторонний звук в море. Устройства улавливают малейший шум на глубине в радиусе  нескольких километров. Даже если в подлодке кто-то решил просто помыть руки и открыл кран, этот звук по радиоканалу тут же услышит экипаж самолета.

С дозаправкой в воздухе самолет может кружить, до тех пор пока не найдет и не уничтожит подводную цель. Но сейчас их главная  задача - красивый пролет над центром Петербурга, где состоится Главный военно-морской парад. Вскоре к противолодочнику приблизились истребители Су-27. Так в небе формируется парадный строй.

Долетев до Санкт-Петербурга, самолеты прошли над Невой на минимальной высоте 400 метров, скорости 500км/ч. Вместе с Ту-142 и Ил-38 над Петербургом пролетели штурмовики и бомбардировщики, летающий радар - самолет А-50, а также топливозаправщик Ил-78, самолет Бе-200 и вертолеты.

Во время этого пролета видно, насколько разнообразна наша морская авиация. В нее входят истребители, разведчики, бомбардировщики, противолодочники.  Самолеты и вертолеты авиации  ВМФ базируются, как на берегу, так и прямо в море, на кораблях.

После того, как задача была отработана, самолеты вернулись на базы, чтобы  вновь встретиться в небе над Петербургом уже на самом параде в день ВМФ.

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