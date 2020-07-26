Ту-142М в небе: кадры пролета противолодочников над Петербургом

Яркая доминанта Главного военно-морского парада - пролет над Петербургом самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе дальних противолодочников Ту-142М.

На тренировку самолеты взлетели сразу четырех аэродромов одновременно. На аэродроме Кипелово в Волгоградской области находятся противолодочники Ил-38 и Ту-142.

Ту-142 в морской авиации считается главным противолодочником, а на Северном флоте он еще и защитник нашей Арктики. У него богатырские размеры и муравьиная выносливость.

Самолет оторвался от полосы на скорости 300 км в час. Он может с легкостью набрать высоту 13500 метров. Экипаж большого противолодочника - десять человек: операторы специального оборудования, штурманы и пилоты: командир и его помощник, от них не скроется ни одна вражеская субмарина.

Пролетая над морской поверхностью, они отслеживают сигналы с радио-букв, которые реагируют на любой посторонний звук в море. Устройства улавливают малейший шум на глубине в радиусе нескольких километров. Даже если в подлодке кто-то решил просто помыть руки и открыл кран, этот звук по радиоканалу тут же услышит экипаж самолета.

С дозаправкой в воздухе самолет может кружить, до тех пор пока не найдет и не уничтожит подводную цель. Но сейчас их главная задача - красивый пролет над центром Петербурга, где состоится Главный военно-морской парад. Вскоре к противолодочнику приблизились истребители Су-27. Так в небе формируется парадный строй.

Долетев до Санкт-Петербурга, самолеты прошли над Невой на минимальной высоте 400 метров, скорости 500км/ч. Вместе с Ту-142 и Ил-38 над Петербургом пролетели штурмовики и бомбардировщики, летающий радар - самолет А-50, а также топливозаправщик Ил-78, самолет Бе-200 и вертолеты.

Во время этого пролета видно, насколько разнообразна наша морская авиация. В нее входят истребители, разведчики, бомбардировщики, противолодочники. Самолеты и вертолеты авиации ВМФ базируются, как на берегу, так и прямо в море, на кораблях.

После того, как задача была отработана, самолеты вернулись на базы, чтобы вновь встретиться в небе над Петербургом уже на самом параде в день ВМФ.