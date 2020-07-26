Путин заявил о росте уровня оснащения Военно-морского флота России
В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов, отметил глава государства.
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В составе современного Военно-морского флота имеются новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники, уровень оснащенности ВМФ РФ всегда растет, заявил президент России Владимир Путин.
«В составе современного Военно-морского флота России - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники», - сказал глава государства на параде в День ВМФ.
Сегодня, 26 июля, в России отмечается День Военно-морского флота, по случаю которого на основных базах ВМФ России пройдут парады с участием рекордного количества кораблей.