Путин рассказал, как будут достигаться преимущества российского флота

Уникальные преимущества российского флота будут достигаться за счет цифровизации и эффективных средств обороны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», - сказал глава государства.

Президент отметил, что в состав ВМФ в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на оснащение уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.

Сегодня, 26 июля, отмечается День Военно-морского флота России, по случаю которого на основных базах ВМФ РФ пройдут парады с участием рекордного количества кораблей.