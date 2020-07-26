«Хотим реализоваться дальше»: командир женского экипажа патрульного катера рассказала о службе в ВМФ

Командир экипажа Анна Брикез рассказала «Звезде» о службе на флоте. По ее словам, многие не верили, что девушки справятся с поставленными задачами.

«Нам это интересно, хочется это попробовать, поучаствовать, проявить себя. Мы хотим дальше служить на флоте и реализоваться как не просто экспериментальный женский экипаж, а уже как женский, полноценный экипаж! Чтобы нам уже доверили катер, мы смогли сами выйти в море», - поделилась она.

Анна призналась, что девушки стараются, выкладываются по полной. Она добавила, что когда изначально поступило предложение, она незамедлительно согласилась возглавить женский экипаж.

«Тягаться с мальчиками на самом деле сложновато. Ну, ничего! У нас же есть свои женские хитрости, которыми мы можем обойти этих мальчиков - с одной, с другой стороны», - добавила Брикез.

Экспериментальный женский экипаж на патрульном катере П-834 впервые вышел в Черное море 10 июля. Личный состав выполнял профилактическое гранатометание ручными гранатами РГД-5. Также девушки учились покидать терпящее бедствие судно. Все запланированные задачи были отработаны и выполнены.