Военные РФ раздали жителям двух поселков в Алеппо более тонны продовольствия

Свыше тонны гуманитарной помощи в виде продовольственных наборов было передано двум населенным пунктам на территории сирийской провинции Алеппо российскими военными. Об этом рассказал офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Дмитрий Делягин.

Часть продуктов поступила в распоряжение Даллавии, в которой наблюдается серьезная нехватка еды. Ранее, приблизительно год назад, поселок был под контролем военных США. К сегодняшнему дню там сложилась широкая проблемная ситуация, от которой уже серьезно устали местные жители.

Второй пункт выдачи был организован в поселке Хан-Туман, который длительное время до этого находился под контролем боевиков. Сегодня жители населенного пункта свободны, однако жить им приходится посреди уничтоженной инфраструктуры, а также полуразрушенных жилых и административных зданий. Среди имен в списках на получение продовольствия здесь значатся почти все жители.

Всего к 24 июля 2020 года Центр по примирению враждующих сторон провел 2,4 тысячи гуманитарных акций, в результате которых удалось предоставить более четырех тысяч тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости нуждающимся территориям.