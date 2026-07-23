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Армия России освободила Белицкое в ДНР

Город Белицкое освободили штурмовики группировки войск «Центр». При этом применялась в том числе и бронетехника.
23-07-2026 11:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Армия России освободила еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило МО РФ.

Уточняется, что освобожденный город называется Белицкое. Он находится на территории Донецкой Народной Республики, отметили в российском оборонном ведомстве. 

Город был освобожден штурмовыми подразделениями группировки войск «Центр». Уточняется, что в ходе боев за город в том числе применялась бронетехника.

Отмечено, что сейчас войска контролируют город и проводят мероприятия по поиску и ликвидации одиночек из ВСУ. Боевики прячутся в подвалах зданий, уточнили в Минобороны России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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