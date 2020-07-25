Командующий СФ вручил ветерану труда Анне Ткаченко почетную грамоту от имени министра обороны РФ

В преддверии празднования Дня ВМФ командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравил участницу Великой Отечественной войны и ветерана труда Анну Антоновну Ткаченко.

Командующий вручил ей почетную грамоту от имени министра обороны РФ Сергея Шойгу со словами признательности и благодарности в ее лице всем труженикам тыла, которые наравне с фронтовиками приближали Победу своим самоотверженным трудом.

Анна Антоновна Ткаченко – героиня-труженица, в 40-е годы трест «Колстрой», где она работала, находясь в прифронтовой зоне, выполнял заказы Военно-морского флота.

В военные годы Анна Антоновна трудилась на стратегически важном объекте Северного флота - строительстве нефтехранилищ. После войны восстанавливала Мурманск, работала на стройке, разгружала уголь. Везде была в числе передовиков. На заслуженный отдых ушла лишь в 71 год.

Сейчас ей 98 лет, в ее трудовой книжке 57 записей о поощрениях. Анна Антоновна награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».