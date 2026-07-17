ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам на Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны России.

По данным ведомства, ударам подверглись объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые, как отмечают в министерстве, использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. В Минобороны также заявили, что за неделю были поражены 24 морских судна, задействованных, по данным ведомства, в интересах Вооруженных сил Украины. В их числе - 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Кроме того, удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения дальнобойных беспилотников. Также огневое поражение нанесено пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

В Минобороны России добавили, что за отчетный период средства противовоздушной обороны сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности и 4 661 беспилотник самолетного типа. Также за неделю силам Черноморского флота удалось уничтожить пять безэкипажных катеров ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.