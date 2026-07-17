МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по объектам на Украине

В результате поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский.
17-07-2026 12:23
© Фото: РИА Новости, Минобороны России

Вооруженные силы России за неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны России.

По данным ведомства, ударам подверглись объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые, как отмечают в министерстве, использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. В Минобороны также заявили, что за неделю были поражены 24 морских судна, задействованных, по данным ведомства, в интересах Вооруженных сил Украины. В их числе - 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Кроме того, удары наносились по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам боеприпасов, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам производства и хранения дальнобойных беспилотников. Также огневое поражение нанесено пунктам размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

В Минобороны России добавили, что за отчетный период средства противовоздушной обороны сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности и 4 661 беспилотник самолетного типа. Также за неделю силам Черноморского флота удалось уничтожить пять безэкипажных катеров ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #одесса #ВСУ #Порт #Черноморск #южный #СВО #групповые удары #Днепро-Бугский
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 