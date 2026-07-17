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Осьмаков встретился с временным поверенным в делах Непала в РФ Трипатхи

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, подтвердили нацеленность на развитие и расширение двустороннего военного сотрудничества.
17-07-2026 11:15
© Фото: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков встретился с временным поверенным в делах Непала в России Махешваром Мани Трипатхи. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и подтвердили намерение развивать и расширять сотрудничество в военной сфере. В Минобороны отметили, что переговоры прошли в теплой и дружественной атмосфере.

Ранее Василий Осьмаков провел рабочую встречу с командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Эфиопии генерал-лейтенантом Мердассой Гнапе. Как сообщали в Минобороны России, стороны подробно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере и подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

До этого Осьмаков также провел переговоры с послом Индии в России Винаем Кумаром, в ходе которых стороны подтвердили курс на дальнейшее развитие сотрудничества в оборонной сфере.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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