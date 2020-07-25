Конкурс «Дорожный патруль» завершился в подмосковном Ногинске

Показательными выступлениями и награждением победителей в Ногинске завершился всеармейский этап конкурса «Дорожный патруль». Зрители и болельщики увидели фигуры «высшего пилотажа» лучших водителей 11-й и 263-й ВАИ на мотоциклах и автомобилях, пилотажную группу водительского мастерства «Каскад» Управления ГИБДД МВД России по городу Москве, мастеров автомотоспорта Федерации автомотоспорта «Триумф».

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Также перед зрителями выступили военнослужащие военной полиции и военной комендатуры с приемами рукопашного боя, военные полицейские 11-й ВАИ Западного военного округа и Московского высшего общевойскового командного училища с постановочным «Предотвращением террористического акта на дороге» и военнослужащие 470 учебного, ордена Красной Звезды, центра служебного собаководства со своими питомцами.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первую ступень пьедестала заняла команда 11-й ВАИ Западного военного округа, второе место получила команда 18-й ВАИ Южного военного округа, третье место заняла команда 100-й ВАИ города Москвы.

© Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всеармейский этап конкурса подразделений военной полиции АрМИ-2020 «Дорожный патруль» стартовал 18 июля 2020 года. В ходе соревнований команды состязались в стрельбе из пистолета и автомата, оказании первой помощи пострадавшему при аварии, а также в тушении пожара, возникшего при аварии, в преодолении косогора, эстакады, холма, железнодорожного переезда, змейки и габаритного дворика. Соревнования проходили как в индивидуальном, так и в командном зачете.