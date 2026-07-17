ВС РФ нанесли серию ударов по украинским объектам в трех областях

Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов по объектам, которые, по данным источника Zvezdanews, использовались в интересах ВСУ. Под удары попали пункт управления беспилотниками в Запорожской области, склад боеприпасов и цех сборки БПЛА в районе Одессы, а также Терновская шахта в Днепропетровской области.

Первый удар был нанесен БПЛА «Герань» в 23.35 16 июля по пункту управления беспилотными летательными аппаратами в Запорожском районе Запорожской области. По информации источника, целью стал объект по координатам 47.76353, 35.31621. В результате удара цель была поражена, на территории объекта возник пожар. Источник также передал кадры, снятые очевидцами и опубликованные в социальных сетях, на которых запечатлено возгорание, и спутниковую карту с обозначением места удара.

Помимо этого, по данным источника, ВКС России нанесли удар по складу боеприпасов в Пересыпском районе Одессы. Объект располагался по координатам 46.558571, 30.702867. После поражения на территории склада возник пожар. Источник предоставил фотографии очевидцев, на которых виден густой столб дыма, а также спутниковую карту с отмеченным районом удара.

Кроме того, источник сообщил об ударе ВКС России по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов в Хаджибейском районе Одессы, рядом с аэродромом Школьный. Согласно приведенным данным, объект находился по координатам 46.444786, 30.662579. После попадания на территории предприятия возник пожар. В подтверждение опубликованы кадры очевидцев из открытых источников и спутниковая карта с обозначением предполагаемого места поражения.

Также источник сообщил, что ВС РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой по Терновской шахте и расположенному рядом грузовому отделению «Новой почты» в городе Терновка Днепропетровской области. По данным источника, объект находился по координатам 48.527007, 36.056067. В результате удара цели были поражены, на территории предприятия возник пожар. Как утверждается, Терновская шахта использовалась ВСУ в качестве логистического узла благодаря развитой железнодорожной и автомобильной инфраструктуре. По информации источника, подземные выработки и наземные промышленные помещения применялись для размещения складов и ремонтных площадок. К публикации также прилагаются кадры очевидцев с места происшествия и спутниковая карта с обозначением района удара.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками «Герань» по логистическому терминалу «Новой почты» в Кривом Роге, произошло возгорание.