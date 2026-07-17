Российские бойцы отработали высадку с вертолета со спецназом Мьянмы

В Мьянме показали, как военнослужащие Восточного военного округа готовят российские спецподразделения в ходе совместного учебно-методического сбора подразделений специального назначения. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

На кадрах видна отработка штурма здания, но это лишь один из навыков. Были смоделированы различные ситуации - например, защита должностного лица при нападении на кортеж. Применялся специальный тренажер, чтобы отработать беспарашютное десантирование из вертолета. Было уделено внимание и подготовке операторов дронов, а также противодействию вражеским беспилотникам.

В обучении были задействованы квадроциклы и багги, робототехнический комплекс «Курьер» и стрелковый комплекс «Блик». Бойцы из Мьянмы провели в том числе тренировку по тактической медицине. А в ближайшие дни они поделятся опытом выживания в джунглях и ведения боевых действий в горной, труднопроходимой местности.

Ранее после торжественной церемонии открытия сбора военнослужащие РФ провели показательные выступления по армейской тактической стрельбе и представили вниманию мьянманских коллег современные образцы российского вооружения.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.