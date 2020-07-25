МО РФ: за сутки экипажи Ил-76 выполнили пять полетов для тушения пожаров в Оренбургской области

За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов для тушения природных пожаров в Оренбургской области, локализовав очаг горения в Ташлинском районе.

К тушению крупных природных пожаров в России готовы в общей сложности около 10 самолетов Ил-76 Минобороны России. Они базируются на аэродромах в Тверской, Псковской, Ульяновской, Ростовской, Оренбургской областях.

«Самолеты военно-транспортной авиации оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2, емкостью 42 тонны воды», - сказано в сообщении Минобороны.

Экипажи ВТА регулярно проводят практические тренировки в пунктах дислокации выполняя сброс воды на условные очаги возгорания, координаты которых летчики получают, находясь непосредственно в воздухе. Для наиболее эффективного тушения сброс воды осуществляется с минимальной безопасной высоты.