Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с главой Военного комитета НАТО
Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями.
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Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.
Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, сообщает Министерство обороны РФ.
Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инциндентов в ходе военной деятельности.