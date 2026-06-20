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Экипаж Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне спецоперации

Вылет провели в интересах группировки войск «Восток».
20-06-2026 05:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России выполнил боевое дежурство в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что боевой вылет выполнялся в интересах группировки войск «Восток».

«Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажем Су-34 пункта временной дислокации украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Сброс авиабомбы ФАБ-3000 произвели в районе населенного пункта Маяки в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-35с #боевой вылет #группировка войск «Восток»
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