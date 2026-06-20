Экипаж Су-35С прикрыл вертолеты армейской авиации в зоне спецоперации

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России выполнил боевое дежурство в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что боевой вылет выполнялся в интересах группировки войск «Восток».

«Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения экипажем Су-34 пункта временной дислокации украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Сброс авиабомбы ФАБ-3000 произвели в районе населенного пункта Маяки в ДНР.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.