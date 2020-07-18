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В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ

Вадим Синицын
07:00 18.07.2020
Учреждение оборудуют наиболее современной медицинской техникой для лечения пациентов, в том числе больных коронавирусной инфекцией.
В Кызыле стартовало строительство медцентра Минобороны РФ
© Фото: Минобороны России

В Республике Тыва началось строительство нового многофункционального медицинского центра Министерства обороны России. Военнослужащие приступили к выборке грунта и расчистке территории для будущего учреждения.

Новый медицинский центр будет рассчитан на двести койко-мест. Учреждение оборудуют наиболее современной медицинской техникой для лечения пациентов, в том числе больных коронавирусной инфекцией.

На строительной площадке развернуты видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение выполняемых работ при любых погодных условиях. Наблюдение и мониторинг за ходом строительства идет круглосуточно.

Центр в Кызыле строится по типовому проекту военного ведомства. Это один из медцентров, которые возводятся по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина в связи с ситуацией с коронавирусом. Всего будет построено 16 таких лечебниц на 1 600 койко-мест в 15 регионах страны.

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