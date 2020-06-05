Десантирование с Ми-8: летчики морской авиации выполнили прыжки с парашютом в Севастополе

На аэродроме Кача в Севастополе, летчики Морской авиации выполняют прыжки с парашютом, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Военнослужащие десантируются из вертолета Ми-8 с разных высот, отрабатывают действия при аварийном покидании машины.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.