Бойцы ВДВ уничтожили «противника» на учениях под Ярославлем: видео

Бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ отработали десантирование с переходом в позиционную оборону в ходе первых занятий в летний период. Местом действия стали полигоны в Костромской и Ярославской областях.

Бойцы десантировались из самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на площадку приземления «Будихино» в Костромской области, затем совершили марш на штатной технике в район полигона «Песочное» в Ярославской области, где перешли к позиционной обороне.

В ходе боя, с использованием штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового оружия, гранатометов и при поддержке гаубичной артиллерийской батареи гвардейского артиллерийского полка из Костромы, личный состав парашютно-десантного батальона уничтожил превосходящие силы противника.