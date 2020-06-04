Легендарное оружие: по улицам Москвы на Параде Победы пройдет историческая бронетехника ЗВО

Свыше 50 единиц исторической техники танковой армии ЗВО пройдет по главным площадям Москвы и Нижнего Новгорода в рамках Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

В частности, зрители Парада Победы в столице и Нижнем Новгороде увидят колонны в составе легендарных танков Т-34, советских противотанковых самоходных артиллерийских установок СУ-100, восстановленных специалистами автобронетанковой службы Западного военного округа.

Также по площадям городов пройдут танки Т-72 Б3, Т-90М, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», ЗРК «Тор-М2», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тайфун-К», «Рысь» и другие.