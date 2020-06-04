Герасимов провел переговоры с американским генералом Милли
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
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Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, замминистра обороны России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беседа состоялась в четверг, 4 июня 2020 года, говорится в сообщении российского военного ведомства.