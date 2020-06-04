Два новейших патрульных катера «Раптор» вышли на испытания в акваторию Невы

В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров, построенных по проекту 03 160 «Раптор». По завершении тестов они войдут в состав Балтийского флота.

Данные катера были спроектированы специалистами ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по заданию ВМФ России.

На сегодняшний день это самые быстрые и маневренные вооруженные катера в нашей стране. Они выполняют следующие задачи: несут дежурство (патрулирование), перехватывают и задерживают нарушителей, участвуют в поисково-спасательных операциях, перевозят военнослужащих численностью не менее 20 человек с оружием, оборудованием, боеприпасами.

Экипаж катера - три человека. Способен развить скорость до 50 узлов. Имеет полное водоизмещение - 23 тонны, наибольшую длину - 16,9 метра, наибольшую ширину - 4,1 метра, его фиксированная высота составляет около 3,5 метра, а максимальная осадка не превышает 0,9 метра.