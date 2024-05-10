Найдена могила наемника, снимавшего убийство российского военного

В Польше обнаружили могилу наемника Януша Шереметы, который опубликовал видео убийства российского военного в подбитой БМП, об этом сообщает РИА Новости.



«Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства», - пишет издание.



Януша Шереметы ликвидировали под Артемовском, на могиле написано: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год». Поляк принимал участие в СВО на стороне украинских националистов. В 2022 году Януш попал в «интернациональный легион» Украины.