МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Найдена могила наемника, снимавшего убийство российского военного

Наемник Януш Шереметы опубликовал видео, на котором убивают российского солдата в подбитой БМП.
Услада Дубинина 2024-05-10 08:44:51
© Фото: Matthias Graben, imageBROKER, Globallookpress

В Польше обнаружили могилу наемника Януша Шереметы, который опубликовал видео убийства российского военного в подбитой БМП, об этом сообщает РИА Новости.


«Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы, снимавшего убийство российского военного, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства», - пишет издание.


Януша Шереметы ликвидировали под Артемовском, на могиле написано: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год». Поляк принимал участие в СВО на стороне украинских националистов. В 2022 году Януш попал в «интернациональный легион» Украины.  

#армия #Польша #могила #наемник #военный
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213