В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

На территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины, получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации, по назначению Киева, Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта», - рассказал Прокудин.

О каком именно объекте идет речь глава администрации не уточнил. Также из сообщения Александра Прокудина известно, что повреждения получили хозяйственные постройки и складское помещение.

Государственная Дума РФ приняла закон о вхождении в состав России Херсонской области в сентябре 2022 года. Депутаты единогласно приняли конституционный закон. Херсонская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации.