МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Услада Дубинина 2024-05-10 09:37:22
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

На территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины, получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации, по назначению Киева, Александр Прокудин.

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта», - рассказал Прокудин.

О каком именно объекте идет речь глава администрации не уточнил. Также из сообщения Александра Прокудина известно, что повреждения получили хозяйственные постройки и складское помещение.

Государственная Дума РФ приняла закон о вхождении в состав России Херсонской области в сентябре 2022 года. Депутаты единогласно приняли конституционный закон. Херсонская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации.

#армия #атака #повреждения #Херсонская область #субъекты рф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213