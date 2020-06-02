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Выпускники школы техников РВСН впервые отправились в войска эшелоном

Ян Брацкий
05:16 02.06.2020
Ежегодно из стен школы техников выпускается более двух тысяч специалистов автомобильной службы для соединений Ракетных войск стратегического назначения. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более 700 курсантов школы техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенной в Капустином Яру, сдали выпускные экзамены по вождению самоходных пусковых установок и специальных колесных шасси МАЗ-543 и МЗКТ-7930 и были направлены для прохождения дальнейшей службы воинским эшелоном.

Железнодорожный состав проделает путь через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, а в Новосибирске состав будет объединен со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области.

В ходе подготовительных работ был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке подвижного состава и внутренних помещений вагонов, а военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед отправлением состава была также проверена температуры тела всех выпускников.

Сегодня в учебной сети РВСН готовятся специалисты более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие.

В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: операторы технических средств охранной сигнализации и телевидения, а также специалисты по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки. 

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