Проверка на «удаленке»: как проходят дистанционные экзамены в академиях МО РФ

Из-за пандемии коронавирусной инфекции экзамены в академии Минобороны России впервые проходят дистанционно, при помощи видеоконференций. Подать заявки можно в 15 учебных заведений по всей стране, после предварительного конкурсного отбора. В этом году его прошли более полутора тысяч офицеров со всех военных округов.

По регламенту онлайн-поступление ничем не отличается от классического - время на подготовку, сам ответ, плюс дополнительные вопросы. Списать тоже не получится - камера фиксирует каждое движение. Впрочем, такие строгости только дисциплинируют абитуриентов.

«Я не испытываю никакого дискомфорта. Мне даже, в определенной мере, понравилось», - признается военнослужащий ДВО Андрей Емельянов.

Приемные комиссии оценивают профессиональную подготовленность по индивидуальным методикам, разработанным с учетом специфики и направления подготовки военных специалистов.

Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых приемные комиссии вузов рекомендуют для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры.