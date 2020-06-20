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Проверка на «удаленке»: как проходят дистанционные экзамены в академиях МО РФ

Ян Брацкий
06:02 20.06.2020
В этом году сито предварительного отбора успешно прошли более полутора тысяч офицеров, из которых будут отобраны самые мотивированные и подготовленные.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из-за пандемии коронавирусной инфекции экзамены в академии Минобороны России впервые проходят дистанционно, при помощи видеоконференций. Подать заявки можно в 15 учебных заведений по всей стране, после предварительного конкурсного отбора. В этом году его прошли более полутора тысяч офицеров со всех военных округов.

По регламенту онлайн-поступление ничем не отличается от классического - время на подготовку, сам ответ, плюс дополнительные вопросы. Списать тоже не получится - камера фиксирует каждое движение. Впрочем, такие строгости только дисциплинируют абитуриентов.

«Я не испытываю никакого дискомфорта. Мне даже, в определенной мере, понравилось», - признается военнослужащий ДВО Андрей Емельянов.

Приемные комиссии оценивают профессиональную подготовленность по индивидуальным методикам, разработанным с учетом специфики и направления подготовки военных специалистов.

Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых приемные комиссии вузов рекомендуют для зачисления. С 1 сентября 2020 года они приступят к обучению по программам магистратуры. 

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