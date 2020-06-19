Ответы на билеты в прямом эфире: как в вузах Минобороны сдают экзамены в условиях пандемии

Пандемия разделила их на пять часовых поясов и тысячи километров. Приемная комиссия в Военно-медицинской академии - в Санкт-Петербурге, майор Андрей Емельянов - в Чите. Он удаленно поступает в магистратуру на факультет руководящего медицинского состава.

«Дискомфорта не испытывал никакого. Мне даже в определенной мере понравилось», - заявил абитуриент.

Социальная дистанция, защитные маски - обязательные требования к членам приемной комиссии в условиях пандемии. Выходы в эфир на связь со всей страной с помощью системы видеоконференцсвязи расписаны с точностью до минуты.

На экзамене в Военной академии материально-технического обеспечения билеты не вытягивают, а называют. На каждую военную специальность подготовили отдельный стенд с цифрами.

Двадцать минут на подготовку, дополнительные вопросы. По регламенту все почти, как на классическом экзамене.

«Для них тяжелее, потому что перед экзаменом мы всегда проводим консультации. Порядка 3-4 дней они готовятся к экзамену, наши преподаватели консультируют к сдаче экзаменов, и они психологически готовы сдавать в аудитории», - рассказал начальник учебно-методического отдела Военной Академии МТО им. Генерала Армии А.В. Хрулева Сергей Гаврилов.

Вступительные испытания продлятся до середины июля. Для онлайн-экзаменов в вузы Минобороны на конкурсной основе предварительно отобрали более 1,5 тысяч офицеров со всех военных округов.