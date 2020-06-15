Военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию техники в поселке Еруда

Военнослужащие из состава мобильного отряда оперативного реагирования войск РХБЗ Центрального военного округа (ЦВО), продезинфицировали более 300 единиц специальной техники золотодобывающего предприятия в поселке Еруда Красноярского края, где ранее была зафиксирована вспышка COVID-19.

Кроме этого, военные специалисты провели специальную обработку цехов и производственных территорий общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Военнослужащие были направлены в Красноярский край для предотвращения распространения коронавирусной инфекции решением президента России Владимира Путина.

На данный момент от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечены свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц специальной военной техники. Развернут полевой медицинский госпиталь на 100 коек.