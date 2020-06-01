Спецназ ЦВО уничтожил условных террористов на учениях под Самарой: видео

Спецназ Центрального военного округа (ЦВО) на учениях под Самарой обезвредил условных боевиков и захватил у них важные документы. По легенде, радикалы планировали осуществить ряд диверсий на стратегических объектах региона.

Сначала военнослужащие провели разведку местности, определив численность, состав и вооружение условного противника. Разведчики совершили скрытный марш в указанный район и организовали засаду.

Когда автомобиль с членами банды подъехал к месту засады, личный состав подорвал его и уничтожил условного противника, используя автоматы АК-74, снайперские винтовки ВСС и пулеметы «Печенег».