Спецназ ЦВО уничтожил условных террористов на учениях под Самарой: видео
Учения прошли на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области и стало первым в летнем периоде обучения 2020 года.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Спецназ Центрального военного округа (ЦВО) на учениях под Самарой обезвредил условных боевиков и захватил у них важные документы. По легенде, радикалы планировали осуществить ряд диверсий на стратегических объектах региона.
Сначала военнослужащие провели разведку местности, определив численность, состав и вооружение условного противника. Разведчики совершили скрытный марш в указанный район и организовали засаду.
Когда автомобиль с членами банды подъехал к месту засады, личный состав подорвал его и уничтожил условного противника, используя автоматы АК-74, снайперские винтовки ВСС и пулеметы «Печенег».