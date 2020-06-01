Северный флот России получит новейшее гиперзвуковое вооружение

Боевая мощь Северного флота России значительно усилится после принятия гиперзвукового оружия. С таким заявлением выступил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», - рассказал «Красной Звезде» Моисеев.

Вице-адмирал добавил, что испытания нового оружия продолжатся, в том числе и гиперзвукового. Кроме того, и далее будет совершенствоваться противовоздушная оборона российского сегмента Арктики.

«Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России - Северный морской путь», - сказал командующий флотом.

Для этих целей на архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 «Триумф», пояснил Моисеев.