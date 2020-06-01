Рембат, восстановивший танки «Шерман» и Т-34, отметил годовщину формирования в Ленобласти
Командующий общевойсковой армией генерал-майор Ершов направил поздравление личному составу воинской части.
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Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, отметили 11-ю годовщину со дня формирования воинской части.
Ранее военнослужащими батальона были успешно восстановлены и поставлены на ход танки Т-34, «ИС», «Шерман» и другие образцы техники времен Великой Отечественной войны.
Командир батальона вручил лучшим военнослужащим награды и подарки. Оркестр отдельной гвардейской мотострелковой бригады исполнил для ремонтников песни военных лет.
Отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии сформирован в 2009 году в Ленинградской области. Военнослужащие восстанавливают как старую, так и современную технику.