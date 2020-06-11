В Екатеринбурге состоялась первая репетиция суворовцев к параду Победы

Сводная рота барабанщиков в составе 64 человек добровольно вернулась в Екатеринбург с летних каникул. Учащиеся Екатеринбургского суворовского училища будут принимать участие в параде Победы 24 июня в Екатеринбурге, поэтому они заблаговременно провели первую тренировку на плацу учебного заведения. На параде суворовцы возглавят торжественное прохождение пешей колонны, задавая темп и ритм прохождению.

Юноши размещаются в училище в строгом соблюдении противоэпидемических норм: все ребята обеспечены защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками для рук. Каждый суворовец трижды в неделю проходит тест на COVID-19 и ежедневные медицинские осмотры. Все суворовцы участвуют в параде с личного согласия родителей и законных представителей.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.