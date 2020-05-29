Путин поручил провести переговоры с Сирией о передаче военным РФ дополнительной недвижимости и акватории

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Министерству обороны РФ с участием Министерства иностранных дел РФ предстоит провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы РФ.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», - говорится в документе.

В январе 2017 года Россия и Сирия подписали соглашение на 49 лет о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим. Согласно документу, республика передает участок на аэродроме и расположенные на нем объекты недвижимости.

Также в документе говорилось, что соглашение предусматривает нахождение российских военных кораблей, в том числе оснащенных ядерными установками, на территории сирийского порта Тартус. Инфраструктура базы была передана российской стороне на безвозмездной основе.



