На отлично: замминистра обороны Картаполов оценил работу специалистов РФ в Сербии

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов оценил на отлично работу российских специалистов, помогавших Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил во время их торжественной встречи на аэродроме Чкаловский. Церемония прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«Достойно, с риском для жизни, на отлично выполнив сложнейшие задачи в Сербии, вы с честью вернулись на Родину, к своим родным и близким. Особые слова признательности нашим военнослужащим-женщинам, стойкость и ответственность которых восхищает весь мир», - сказал Картаполов.

Накануне российские военнослужащие осуществили погрузку техники в самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 для убытия на родину на аэродроме в Белграде.

Ранее главы России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого сербский лидер поблагодарил РФ за помощь в борьбе с коронавирусом. Вучич также выразил свои соболезнования в связи с жертвами вируса в России.