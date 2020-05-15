Специалисты РХБЗ провели дезинфекцию завода в Самаре
Реализованные работы позволят предприятию продолжить выпуск продукции на фоне эпидемии коронавируса.
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Мобильные расчеты оперативного реагирования полка РХБЗ второй общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию Самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «ОДК-Кузнецов» в рамках мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.
В ходе работ, используя авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1, личный состав провел специальную обработку административных помещений, фасадов зданий, цехов, дорог и прилегающей территории завода.
Комплекс реализованных мероприятий позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие провели дезинфекцию на Казанском авиационном заводе в Республике Татарстан.