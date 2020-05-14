Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными
Вылет осуществлен с аэродрома Виллафранка в Вероне.
© Фото: Минобороны России
Одиннадцатый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России с российскими военнослужащими вылетел из итальянской Вероны, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
На борту воздушного судна находятся российские военные специалисты, помогавшие итальянским властям бороться с коронавирусной инфекцией.
Сегодня планируется совершить два рейса и доставить в Россию 17 человек и две единицы спецтехники.