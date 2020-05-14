Беспилотники обнаружили замаскированные цели «противника» в Ленинградской области
На севере Ленинградской области проведена внезапная проверка боеготовности подразделений беспилотной авиации Западного военного округа.
Поднятые по тревоге расчеты беспилотных летательных аппаратов совершили марш на полигон, подготовили более 50 беспилотных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3» к боевому применению и осуществили их взлет.
Военнослужащие провели разведку местности и обнаружили замаскированные цели, имитирующие командно-наблюдательные пункты, колонны бронетехники, огневые позиции и фортификационные сооружения условного противника.
Также расчеты отработали управление летательными аппаратами в условиях ведения противником огня и применения средств радиоэлектронного подавления.
В завершении проверки расчеты беспилотных аппаратов тренировались в разработке программы полета, распределении воздушного пространства, планировании и координировании движения летательных аппаратов.