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Девятый самолет с российскими военными вылетел из Италии

Андрей Аркадьев
14:07 13.05.2020
Вылет осуществлен с аэродрома Виллафранка в Вероне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Девятый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России вылетел из итальянской Вероны, сообщает Министерство обороны РФ.

На борту воздушного судна - российские военнослужащие, помогающие итальянским властям бороться с коронавирусом, а также специальная техника.

В среду, 13 мая, на Родину двумя рейсами доставят 11 человек и четыре единицы спецтехники.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей. 

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