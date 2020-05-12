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Саперы очищают полигоны от неразорвавшихся боеприпасов: кадры разминирования

Анна Берестовая
02:59 12.05.2020
Площадь, на которой будет проведено разминирование после зимнего периода обучения, составит 2,5 тысячи гектар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инженерно-саперные подразделения общевойсковой армии ЗВО провели сплошную очистку полигонов в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской областей от неразорвавшихся боеприпасов.

После завершения зимнего периода обучения общая площадь для разминирования на полигонах составляет свыше 2,5 тысяч гектар.

Для качественного выполнения задач по сплошной очистке сформированы специальные подразделения, в состав которых вошли группы разминирования инженерных подразделений и специалисты медицинской службы.

Военнослужащие обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов.

Все опасные находки будут вывезены на специальные площадки для последующего уничтожения. Боеприпасы, не подлежащие транспортировке, уничтожат на месте.

Очистка полигонов проводится дважды в год для обеспечения безопасности личного состава во время занятий на учебных тактических полях и войсковых стрельбищах.

Всего к участию в мероприятиях по сплошной очистке в зоне ответственности общевойсковой армии ЗВО привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники.

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