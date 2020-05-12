Седьмой самолет с российскими военными вылетел из Италии
Вылет осуществлен с аэродрома Виллафранка в Вероне.
© Фото: Минобороны России
Седьмой самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России вылетел из итальянской Вероны, сообщает Министерство обороны РФ.
На борту воздушного судна - российские военнослужащие, помогающие итальянским властям бороться с коронавирусом, а также специальная техника.
Ранее сообщалось, что во вторник, 12 мая в Россию двумя рейсами доставят 14 человек и три единицы спецтехники.